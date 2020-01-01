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На Днепропетровщине девочка-подросток приняла сразу 40 таблеток

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Школьница хотела свести счеты с жизнью.
Школьница отравилась медикаментами
Школьница отравилась медикаментами
khor.gov.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине 15-летняя девочка выпила 40 таблеток анальгетика.

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Об этом со ссылкой на местное отделение полиции сообщил OBOZREVATEL.

Известно, что школьница отравилась медикаментами, ей вызывали скорую. Пострадавшая жива, ее откачали в городской больнице №8.

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Подробности устанавливают сотрудники ювенальной превенции. Предварительно выяснилось, что девочка наглоталась таблеток, чтобы умереть.

Ранее в Боярке две семиклассницы посмотрели ролик в ТикТок, после чего выпили по 40 таблеток спазмолитика. Одна из школьниц скончалась.

Напомним, также мы писали, что на Днепропетровщине шестиклассница попала в реанимацию, наглотавшись таблеток.

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Теги: суицид, школьница, самоубийство, отравление, днепропетровская, таблетки
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