Ляшко объяснил, кто может получить СOVID-прививку вне очереди

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

Согласно изменениям в Дорожной карте вакцинации, в Украине прививки от коронавируса остаточными дозами имеющихся препаратов вне очереди могут сделать публичные и известные люди. Об этом в комментарии “РБК-Украина“ рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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В частности, такое право имеют участники АТО/ООС, народные депутаты, руководители исполнительных органов власти, областных и районных советов, лидеры и представители религиозных организаций, а также выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы и деятели культуры старше 60 лет.

Напомним, что в Украине вакцинация от коронавируса началась 24 февраля 2021 года.

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Прививки делают препаратом CoviShield, который поставляется в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использованы в течение 6 часов. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации.

Ранее сообщалось, что с момента начала вакцинации и по состоянию на утро 12 марта 2021 года было привито от коронавируса 38 237 украинцев. Больше всего прививок с начала вакцинации сделали в Донецкой области, а меньше всего - в Черниговской области.