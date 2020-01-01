На Днепропетровщине горел дом, есть жертвы

Один человек погиб, двое пострадало.

В селе Каменское Никопольского района Днепропетровщины утром 12 марта случился пожар.

Читай также: В Киеве утром горел дом престарелых

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

Уточняется, что горел одноэтажный жилой дом в частном секторе на ул. Набережной. Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили труп мужчины 1964 года рождения.

Читай также: На Броварском проспекте пожар, пламя быстро распространяется

Также еще двое пострадало: хозяйка дома 1957 г.р. и мужчина 1966 г.р. Они покинули дом самостоятельно до приезда пожарных. Обоих госпитализировали в районную больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Огонь уничтожил домашнюю утварь внутри дома на площади 12 кв.м. В ликвидации ЧП участвовало 10 спасателей и 2 единицы техники.

На пожаре погиб мужчина dp.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе взорвался и горел дом, есть пострадавшие.

