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На Днепропетровщине горел дом, есть жертвы

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Один человек погиб, двое пострадало.
На пожаре погиб мужчина
На пожаре погиб мужчина
dp.dsns.gov.ua

В селе Каменское Никопольского района Днепропетровщины утром 12 марта случился пожар.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

Уточняется, что горел одноэтажный жилой дом в частном секторе на ул. Набережной. Спасатели во время ликвидации пожара обнаружили труп мужчины 1964 года рождения.

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Также еще двое пострадало: хозяйка дома 1957 г.р. и мужчина 1966 г.р. Они покинули дом самостоятельно до приезда пожарных. Обоих госпитализировали в районную больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом.

Огонь уничтожил домашнюю утварь внутри дома на площади 12 кв.м. В ликвидации ЧП участвовало 10 спасателей и 2 единицы техники.

На пожаре погиб мужчина
На пожаре погиб мужчина
dp.dsns.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе взорвался и горел дом, есть пострадавшие.

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Теги: пожар, ГСЧС, спасатели, пострадавшие, Днепропетровская область
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