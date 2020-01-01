У берегов Бенина напали на танкер с украинскими моряками

Пираты захватили в плен нескольких моряков.

У берегов Бенина на западе Африки пираты напали на танкер-химовоз Davide B и похитили 15 членов экипажа. Экипаж этого судна состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин. Об этом проинформировал Splash.

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Инцидент произошел 11 марта. На борт судна поднялись девять вооруженных человек и захватили 15 моряков. Гражданство захваченных моряков не уточняется. Остальные шестеро моряков остаются на борту, они не пострадали.

Компания De Poli Shipmanagement, которой принадлежит подвергшийся нападению танкер, говорит, что предпринимаются все меры, чтобы как можно быстрей освободить взятых в плен моряков.

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Напомним, вчера, 11 марта, в Черном море у берегов Румынии потерпел крушение сухогруз с украинским экипажем. На борту находились 13 членов экипажа. Два моряка погибли. Поиски одного моряка продолжаются.

Ранее стало известно, что 10 моряков с сухогруза, затонувшего у берегов Румынии, прибыли в Констанцу.