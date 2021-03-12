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Украина не будет выдавать справки о вакцинации: названа причина

Комментариев: 1
В Минздраве опасаются дискриминации граждан по признаку вакцинации.
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
Ивано-франковская ОГА / Фейсбук

Украина пока не планирует вводить международные свидетельства о вакцинации для граждан. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии “Украина 24“.

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По его словам, подобные сертификаты можно выдавать лишь тем, кого привили вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения.

“На сегодняшний день в мире признано 4 препарата, это Pfizer, Moderna, две вакцины AstraZeneca, произведенные на площадках в Индии и Корее. AstraZeneca, произведенная на европейских площадках, пока что не преквалифицирована ВОЗ“, - пояснил главный санврач.

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Как рассказал Ляшко, введение подобных сертификатов является преждевременным, поскольку на данном этапе у людей нет возможности свободно получить прививку, а потому выдача подобных сертификатов нарушит права большинства граждан.

“Сегодня в мире вакцинировано 0,8% всего населения, поэтому делать привилегию для вакцинированных при пересечении границы, посещении заведений – это преждевременная акция. Сегодня нет равного одновременного доступа для всех желающих. Мы должны понять: вакцинация – это прежде всего сегодня защита групп риска и предупреждение негативных последствий от болезни“, - отметил чиновник.

Напомним, в Украине прививку от коронавируса пока получили менее 40 тысяч человек. За последние сутки вакцинировались без малого 9 тысяч граждан.

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Теги: вакцина, коронавирус, Виктор Ляшко, Минздрав
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Комментариев (1)
lusyika    12.03.2021, 13:03
Оценка:  +3
lusyika
Звичайно...тому шо це не ваекцина, а гі*но!!! І ніхто цю довідку не пийме за вакцінацію!!!!!!
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