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На Ровенщине 19-летнего парня подозревают в растлении сестры

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О возможном преступлении полицейские узнали во время профилактической беседы с детьми.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/sumypolice/

В Ровенской области полиция расследует факт растления малолетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба полиции, в преступлении подозревают совершеннолетнего брата потерпевшей.

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О данном преступлении полицейские узнали в четверг, 11 марта, когда проводили профилактическую беседу с учениками одного из учебных заведений региона. В ходе опроса детей выяснилось, что 19-летний парень совершал развратные действия в отношении своей малолетней сестры.

При этом, как показала судебно-медицинская экспертиза, девочка половых контактов не имела и никаких травм у нее не имеется. Тем не менее, правоохранители уже открыли уголовное дело по части 2 статьи 156 (растление несовершеннолетнего лица близким родственником) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожье рецидивист изнасиловал 13-летнюю сестру своей подруги. Ранее судимый гражданин может сесть еще на 15 лет за секс по принуждению.

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Теги: изнасилование, ребенок, педофил, Ровенская область
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