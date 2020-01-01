Житель Львова растрощил терминал и спрятался в кустах

Полиция задержала злоумышленника, его напарника ищут.

Во Львове горожанин попытался удаленно воспользоваться терминалом на углу ул. Литвиненко и Венской, но с ним отсутствовала связь.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Мужчина выехал на место и увидел двоих хулиганов, которые пытались разбить терминал. Увидев львовянина, злоумышленники стали убегать.

Очевидец позвонил в полицию, на место выехал 4 батальон патрульных. Свидетель рассказал, что нарушители побежали в сторону улицы Навроцкого.

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Оперативники заметили свежие следы на снегу на территории больницы в том районе. Они вели в кусты. Как оказалось, в кустах спрятался один из вероятных злоумышленников.

Оказалось, что это 31-летний местный житель. Он подходил под описание, которое дал заявитель. Его напарника пока не нашли. В ситуации разбиралась следственно-оперативная группа.

Терминал разбило двое хулиганов facebook.com/lvivpolice

Напомним, ранее мы писали, что офицер организовал среди военнослужащих продажу наркотиков.

