Житель Львова растрощил терминал и спрятался в кустах
Во Львове горожанин попытался удаленно воспользоваться терминалом на углу ул. Литвиненко и Венской, но с ним отсутствовала связь.
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Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.
Мужчина выехал на место и увидел двоих хулиганов, которые пытались разбить терминал. Увидев львовянина, злоумышленники стали убегать.
Очевидец позвонил в полицию, на место выехал 4 батальон патрульных. Свидетель рассказал, что нарушители побежали в сторону улицы Навроцкого.
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Оперативники заметили свежие следы на снегу на территории больницы в том районе. Они вели в кусты. Как оказалось, в кустах спрятался один из вероятных злоумышленников.
Оказалось, что это 31-летний местный житель. Он подходил под описание, которое дал заявитель. Его напарника пока не нашли. В ситуации разбиралась следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее мы писали, что офицер организовал среди военнослужащих продажу наркотиков.