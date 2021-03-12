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Украине нужны истребители F-15 или F-35, – командующий ВВС

Комментариев: 3
Авиационный парк тактической авиации в Украине придется менять в ближайшие годы.
F-35 - многофункциональный истребитель-бомбардировщик 5 поколения
F-35 - многофункциональный истребитель-бомбардировщик 5 поколения
wikipedia.org

В ближайшие 15 лет в Военно-воздушные силы Украины могут получить на вооружение новые многофункциональные самолеты так называемого “4++ поколения“ – американские F-15 или шведские JAS39 Gripen. Об этом заявил командующий ВВС ВСУ Сергей Дроздов во время презентации народным депутатам плана развития Воздушных сил, пишет “Украинский милитарный портал“.

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По словам Дроздова, в ближайшие 10 лет Украине придется избавиться от устаревшей боевой техники, которая сейчас составляет основу воздушного парка. На замену старой советской технике могут прийти современные американские самолеты 5-го поколения F-35, или их предшественники.

При этом командующий ВВС подчеркнул, что в нынешнем виде оборонного бюджета Украины не хватит для столь масштабного перевооружения. Чтобы обновить авиапарк Воздушных сил армии понадобится отдельная целевая программа бюджетного финансирования.

Угрозы предстают не перед Воздушными силами. Угрозы стоят перед государством, – отметил Дроздов.

Напомним, ран ее в Минобороны заявили, что ВСУ получат ракетные комплексы “Нептун“ уже в марте. Береговые противокорабельные комплексы изменят обстановку на Черном море, считает глава Минобороны.

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Теги: ВВС ВСУ, ВСУ, истребитель, F-35
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Комментариев (3)
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navigator2    12.03.2021, 14:20
Оценка:  +3
navigator2
краще один стелс з однією ядрьоною бімбою
BладимирИльич    12.03.2021, 14:09
Оценка:  -24
BладимирИльич
А F-36 разве нам не нужны? :-)
navigator2    12.03.2021, 14:26
Оценка:  +5
navigator2
тобі лошара треба бутилка з горлишком побільше
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