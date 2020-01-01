Разумков рассказал, собирается ли он делать COVID-прививку
Глава ВР Дмитрий Разумков пока не собирается делать прививку от коронавируса.
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Об этом сообщает РБК-Украина.
Политик отметил, что уже переболел COVID-19, поэтому считает, что вакцинироваться ему сейчас не обязательно, так как у него есть антитела. При этом Разумков добавил, что, возможно, позже еще изменит свое решение.
Мне пока не надо, но поживем-увидим, - сказал он.
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Также глава парламента подчеркнул, что не хочет, чтобы ему кололи индийский препарат, который завезли в Украину. Кроме того, он добавил, что вакцинацию надо будет, если что, спланировать, так как чиновники должны это делать за свои личные деньги.
В то же время Разумков считает, что, конечно же, политики должны первыми вакцинироваться, чтобы показать другим пример. Отметим, что прививки от коронавируса публично делали глава МОЗ Максим Степанов, главный санврач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский требует ускорить вакцинацию от СOVID.