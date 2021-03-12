Зеленский создал совет по защите ветеранов АТО

Президент согласился с мнением общественности, обеспокоенной не всегда справедливыми решениями судов.

Президент Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины. Как сообщает президентская пресс-служба, соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 12 марта.

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“Решение о создании этого совещательного органа было принято Владимиром Зеленским с учетом социального напряжения и запроса общества на доступ к справедливости и объективного рассмотрения уголовных производств и судебных решений по делам защитников Украины“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что создать орган, отстаивающий интересы защитников Украины, президента просили правозащитники и депутаты Верховной Рады.

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Консультативный совет возглавила известный волонтер Алена Вербицкая. Комментируя учреждение данного органа, она напомнила, что некоторые защитники Украины, принимавшие участие в обороне страны от российской агрессии, стали жертвами несовершенного украинского законодательства, получив тюремные сроки за военные преступления по законам мирного времени.

По ее словам, известны примеры, когда за выполнение служебных обязанностей человека пытались осудить более чем 10 лет заключения.

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“Такие дела нужно дополнительно анализировать, обращать внимание на те моменты, которые не были учтены в ходе предварительного рассмотрения и принятия судебного решения“, - отметила Вербицкая.

В состав Консультативного совета войдут народные депутаты, представители органов исполнительной власти, оборонных ведомств, правозащитники и общественные деятели.

Напомним, в Киеве у офиса Зеленского бастовали ветераны-силовики. Протестующие хотят, чтобы им увеличили пенсии.