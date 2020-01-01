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Зеленский пригласил Австрию в Крымскую платформу

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Президент согласился с мнением общественности, обеспокоенной не всегда справедливыми решениями судов.
Зеленский позвал Австрию в Крымскую платформу
Зеленский позвал Австрию в Крымскую платформу
facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пригласил федерального президента Республики Австрия Александра Ван дер Беллена принять участие в Крымской платформе. Как сообщили в Офисе президента Украины, об этом шла речь в телефонной беседе между главами двух государств.

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Так, обсуждая борьбу с распространением коронавируса в Украине и Австрии, главы государств сошлись во мнении, что наиболееэффективной мерой является вакцинация. При этом Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности солидарного распределения сертифицированных вакцин между странами.

“По моему мнению, самое важное – чтобы эта вакцина была качественной и эффективной. Чем быстрее Украина будет получать новые партии вакцин, то скорее будут происходить прививки в нашей стране“, - Зеленский.

В свою очередь Александр Ван дер Беллен заявил о готовности помочь Украине в скорейшем получении вакцин по программе COVAX.

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Также собеседники говорили о Донбассе и согласились в необходимости сохранения международных санкций против РФ до полной деоккупации украинских территорий.

В этом контексте Зеленский ознакомил австрийского коллегу с инициативой “Крымская платформа“ и пригласил Президента Австрии посетить августовский саммит Платформы и заодно принять участие в праздновании 30-летия независимости Украины.

Напомним, Зеленский создал совет по защите ветеранов АТО. Президент согласился с мнением общественности, обеспокоенной не всегда справедливыми решениями судов.

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Теги: Крым, Австрия, Зеленский, президент, коронавирус, вакцина
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