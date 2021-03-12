“Плана по Донбассу нет, пока не подписалась Россия”, - Кравчук

Глава от Украины в ТКГ рассказал о документе по урегулированию конфликта, разработанном совместно с Францией и Германией.

Документ по установлению мира на Донбассе, о котором говорил глава ОП Андрей Ермак, - это пока только отдельные предложения.

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Об этом заявил 5 каналу лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, планом он станет, когда под ним подпишется Россия. Дипломат говорит, что РФ его сейчас изучает.

То есть плана как такового нет, он является предложением. Чтобы это был план, должна поставить подпись Москва. План разработали Германия и Франция, доработала Украина, но у нас война не с ними, а с Россией, - отметил глава делегации в ТКГ.

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Как известно, руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее рассказал, что существует некий план, разработанный совместно с Францией и Германией, но он на рассмотрении РФ. В свою очередь, российские лидеры заявили, что впервые слышат о таком мирном плане и он к ним не поступал.

Напомним, ранее мы писали, что Ермак объяснил, как РФ навязывает диалог с боевиками и блокирует ТКГ.

