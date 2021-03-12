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“Плана по Донбассу нет, пока не подписалась Россия”, - Кравчук

Комментариев: 4
Глава от Украины в ТКГ рассказал о документе по урегулированию конфликта, разработанном совместно с Францией и Германией.
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
armyinform.com.ua

Документ по установлению мира на Донбассе, о котором говорил глава ОП Андрей Ермак, - это пока только отдельные предложения.

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Об этом заявил 5 каналу лидер украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, планом он станет, когда под ним подпишется Россия. Дипломат говорит, что РФ его сейчас изучает.

То есть плана как такового нет, он является предложением. Чтобы это был план, должна поставить подпись Москва. План разработали Германия и Франция, доработала Украина, но у нас война не с ними, а с Россией, - отметил глава делегации в ТКГ.

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Как известно, руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее рассказал, что существует некий план, разработанный совместно с Францией и Германией, но он на рассмотрении РФ. В свою очередь, российские лидеры заявили, что впервые слышат о таком мирном плане и он к ним не поступал.

Напомним, ранее мы писали, что Ермак объяснил, как РФ навязывает диалог с боевиками и блокирует ТКГ.

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Теги: Россия, ТКГ, Кравчук, план, Донбасс, мир, Ермак
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Комментариев (4)
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Нинізосереджений    12.03.2021, 16:37
Оценка:  0
Нинізосереджений
Про які нові угоди,та плани можна взагалі говорити,якщо ніхто не розривав Мінськи угоди?Ці нові угоди,та плани йдуть в розріз саме з Мінськими угодами.
Strv-003-3    12.03.2021, 15:24
Оценка:  -20
Strv-003-3
а что там так и написано в документе война с Россией ?
Vixerunt    12.03.2021, 15:43
Оценка:  +2
Vixerunt
там написано что рф также является участницей этого военного конфликта; а поскольку с клоакой днр на прямую никто общаться не собирается то вам придётся отвечать за них.
Путин-Xyйло    12.03.2021, 16:17
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Они еще танки в шахты не спрятали, да и не спешат прятать.
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