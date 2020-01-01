В Сети показали фото огромной лавины в Карпатах

Сейчас в горы подниматься чрезвычайно опасно.

Вчера, 11 марта, в Карпатах на территории Национального природного парка “Синевир“ сошла огромная лавина. Работники парка зафиксировали это природное явление на фото. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба национального парка.

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Сейчас в природном парке “Синевир“ сложились такие погодные условия, из-за которых подниматься в горы очень опасно.

“Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах“, - написано в сообщении.

На предстоящих выходных, 13-14 марта, синоптики предупреждают о резком потеплении в Украине. Это может привести к подтаиванию снежного покрова и к движению лавин в горах.

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Между тем, синоптик Наталья Диденко рассказала, что со стороны Западной Европы в Украину надвигается атмосферный фронт. Она прогнозировала ухудшение погоды в некоторых регионах страны.

facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir/