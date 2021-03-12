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“Тяжело сказать из-за РФ”, - Кравчук о дате проведения Нормандского саммита

Комментариев: 2
По предварительным прогнозам лидера Украины от ТКГ, встреча в Нормандском формате может состояться примерно в апреле.
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
leonid-kravchuk.com.ua

Ближайший Нормандский саммит планируют, предположительно, провести в апреле, но это не точно.

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Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

Лидер группы по переговорам отметил, что конкретную дату назвать тяжело, так как сложно предугадать, как поведет себя РФ. Дипломат признался, что вообще не уверен до конца в том, что встреча состоится.

Предсказать позицию России очень трудно, потому что она меняется чуть ли не каждый день. Но планируется, видимо, на апрель, - отметил Кравчук.

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Первый президент Украины добавил, что сейчас ведется работа по организации саммита лидерами государств-участников. В подготовке участвуют, в частности, глава ОП Андрей Ермак и замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак. Вопрос встречи, по словам Кравчука, решается на высшем уровне.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что если не удастся собрать всех участников Нормандии вместе, то он попробует встретиться с каждым отдельно.

Напомним, также мы писали, что Евросоюз продлил санкции против России.

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Теги: Кравчук, план, Донбасс, РФ, Россия, саммит
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Комментариев (2)
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bngk_fever    12.03.2021, 16:06
Оценка:  -22
bngk_fever
Старый пень, кому ты в уши ссышь, Нормандский формат нужен для подведения итогов по Минску и движению дальше, по Минску продвижений нет, результаты обсуждать нечего ибо их нет, по этому и встречи не будет, тоже самое и Германия с Францией сказали а не тоько РФ.
Путин-Xyйло    12.03.2021, 16:24
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Серь0знА? Это тебе Хубел лично сообщил?
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