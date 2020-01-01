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В Ивано-Франковске от COVID умерла беременная женщина и ее нерожденный ребенок

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Ей было 33 года.
Виктория Лоза
Виктория Лоза
facebook.com/gospsud.ifo/

В Ивано-Франковской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла беременная 33-летняя помощница судьи Виктория Лоза, ребенок не выжил. Об этом в Facebook сообщил Хозяйственный суд Ивано-Франковской области, в котором она работала.

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“Коварная короновирусная инфекция COVID-19 остановила сердце молодой женщины на 33 году жизни“, - говорится в заявлении суда.

В заявлении отмечается, что Виктория Лоза была энергичным, жизнерадостным человеком, высококлассным специалистом.

Коллектив Хозяйственного суда Ивано-Франковской области выразил искрение соболезнования родным и близким Виктории.

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С начала пандемии в Ивано-Франковской области уже подтвердили 71 651 случай коронавируса. Выздоровели 52 360 человек, а 1 343 – умерли. Продолжают болеть в этом регионе почти 18 тысяч человек.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 12 марта 2021 года было подтверждено 1 438 468 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 214 876 человек, а 27 915 человек – умерли.

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Теги: Ивано-Франковская область, суд, беременная женщина, смерть, коронавирус, COVID-19
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