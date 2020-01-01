МИД опроверг захват украинских моряков пиратами
Судно действительно захвачено, но граждан Украины на нем нет.
Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о захвате украинских моряков возле берегов Африки. Соответствующее заявление в Twitter сделал спикер украинского МИДа Олег Николенко.
Читай также: Зеленский встретился с освобожденными из пиратского плена моряками
“По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе“, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что пираты напали на танкер Davide B в Гвинейском заливе и похитили 15 членов экипажа. При этом указывалось, что в экипаже были в том числе граждане Украины.