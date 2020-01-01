Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай выдвинул требования к Украине из-за "Мотор Сичи"

Комментариев: 0
Китайский МИД сделал официальное заявление в связи с решением Украины о реприватизации завода.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/DefenseLeagueUA

Украина должна защитить интересы китайских инвесторов, которые вложили средства в завод вертолетных двигателей “Мотор Сич“. Как пишет УНИАН, об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, комментируя вчерашнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читай также: Зеленский заявил, что не позволит сделать Китай держателем акций Мотор Сичи

“Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы“, – заявил Лицзян.

Напомним, вчера состоялось заседание СНБО Украины, на котором среди прочего было принято решение начать процедуру возврата завода “Мотор Сич“ в государственную собственность.

Поделись:
Теги: Мотор Сич, Китай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь