Китай выдвинул требования к Украине из-за "Мотор Сичи"

Китайский МИД сделал официальное заявление в связи с решением Украины о реприватизации завода.

Украина должна защитить интересы китайских инвесторов, которые вложили средства в завод вертолетных двигателей “Мотор Сич“. Как пишет УНИАН, об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге, комментируя вчерашнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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“Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских компаний и инвесторов в соответствии с законом, а также надлежащим образом решала связанные с этим вопросы“, – заявил Лицзян.

Напомним, вчера состоялось заседание СНБО Украины, на котором среди прочего было принято решение начать процедуру возврата завода “Мотор Сич“ в государственную собственность.