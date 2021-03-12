В Виннице решили самостоятельно ужесточить карантин

Причина – ухудшение ситуации с COVID-19.

В Виннице, где сейчас действуют ограничения “оранжевой“ зоны карантина, из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19, решили ужесточить карантинные меры. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧЗ, сообщила пресс-служба Винницкого горсовета.

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В частности, с 13 марта в Виннице будут запрещены все массовые культурные и развлекательные мероприятия. Кроме того, временно закроются спортивные заведения (спортзалы, фитнес-центры, бассейны).

В Винницкой области за минувшие сутки, 11 марта, медики выявили 940 новых случаев коронавируса. Это один из самых высоких показателей по всей стране.

Всего с начала пандемии в этом регионе заразились 44 396 человек. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 764 человека.

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Напомним, что вчера, 11 марта, в Украине подтвердили 12 946 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 3 843 человека. Больше всего новых случаев заражений в четверг зафиксировали в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а также в Киеве.