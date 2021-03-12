Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Виннице решили самостоятельно ужесточить карантин

Комментариев: 2
Причина – ухудшение ситуации с COVID-19.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Виннице, где сейчас действуют ограничения “оранжевой“ зоны карантина, из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19, решили ужесточить карантинные меры. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧЗ, сообщила пресс-служба Винницкого горсовета.

Читай также: Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

В частности, с 13 марта в Виннице будут запрещены все массовые культурные и развлекательные мероприятия. Кроме того, временно закроются спортивные заведения (спортзалы, фитнес-центры, бассейны).

В Винницкой области за минувшие сутки, 11 марта, медики выявили 940 новых случаев коронавируса. Это один из самых высоких показателей по всей стране.

Всего с начала пандемии в этом регионе заразились 44 396 человек. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 764 человека.

Читай также: В Украине увеличились темпы вакцинации от COVID

Напомним, что вчера, 11 марта, в Украине подтвердили 12 946 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 3 843 человека. Больше всего новых случаев заражений в четверг зафиксировали в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а также в Киеве.

Поделись:
Теги: Винница, карантин, COVID-19, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВытеранусАТО    12.03.2021, 17:42
Оценка:  -22
ВытеранусАТО
Абсолютно верное решение.Полностью поддерживаю!
kalkutta    12.03.2021, 17:05
Оценка:  +3
kalkutta
Зато яки дороги!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь