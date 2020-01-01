Микитася выпустили из СИЗО

Скандальный экс-нардеп снова оказался на свободе после двух с лишним месяцев ареста.

Шевченковский районный суд Киева отменил арест для бывшего народного депутата и экс-главы строительной компании “Укрбуд“ Максима Микитася, который подозревается в коррупции. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на адвоката экс-нардепа Евгения Грушовца.

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“Суд удовлетворил наше ходатайство и отменил содержание под стражей Микитася“, - сообщил защитник Микитася.

По словам адвоката, его подзащитному назначили ночной домашний арест. Решение о смягчении меры пресечения суд принял на основе того, что содержание в СИЗО для Микитася было назначено “немотивированно и незаконно“.

Также на персональной Фейсбук-странице Микитася появился пост, в котором экс-нардеп сообщил о своем выходе на свободу.

“Несправедливая мера пресечения изменена! Еду к домой! К дочерям, к жене. Затем к моей любимой маме. Меня арестовали за полтора часа до Нового года, - сейчас вышел на улицу, а здесь почти такая же новогодняя погода“, - написал он.

Напомним, Микитась фигурирует сразу в нескольких уголовных делах. Так в деле о разворовывании денег на закупку квартир для Национальной гвардии он пошел на сделку со следствием, за что был выпущен из СИЗО. Однако вскоре его арестовали уже по другому делу – о заказном похищении человека и вымогательстве денег.