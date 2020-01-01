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За должность в ГПЗКУ требовали 35 тыс долларов

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Злоумышленника задержали при получении взятки.
Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого
gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили схему вымогательства денег за назначение на должности в “Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины“. Руководителя одного из департаментов ГПЗКУ задержали при получении 35 000 долларов взятки, сообщил Офис генпрокурора.

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По данным досудебного следствия, подозреваемый вымогал 35 000 долларов у директора филиала ГПЗКУ, взамен обещая ему продлить контракт на занятие должности ещё на 1 год.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

12 марта злоумышленника задержали при получении денег. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, а также вопрос избрания меры пресечения. Следствие продолжается.

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Ранее в Киеве правоохранители задержали при получении взятки сотрудницу Антимонопольного комитета Украины. Она вымогала у бизнесмена 4 млн гривен, взамен обещая помочь снизить штрафы, которые наложили на его два предприятия.

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Теги: вымогательство, деньги, взятка, уголовное производство, следствие
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