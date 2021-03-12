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Житель Запорожья публиковал в соцсетях собственное порно

Комментариев: 1
Полицейские несколько месяцев документировали его противоправную деятельность.
Обыск в доме подозреваемого
Обыск в доме подозреваемого
zp.npu.gov.ua

В Запорожской области полицейские разоблачили 39-летнего жителя одного из сел, который распространял в соцсети свои порнографические изображения. Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

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По версии досудебного следствия, фигурант дома изготавливал продукцию порнографического характера при собственном участии и загружал на свою страницу в социальной сети. Экспертиза подтвердила, что это изображения порнографического характера.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 301 УК Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов). Она предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно со следователями несколько месяцев документировали противоправную деятельность фигуранта. Следствие продолжается.

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Ранее в Житомире правоохранители разоблачили 37-летнего местного жителя, который изготавливал и распространял в соцсетях среди несовершеннолетних порнографические материалы. По версии досудебного следствия, он делал фото и видеоматериалы порнографического характера со своим участием.

zp.npu.gov.ua

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Теги: Запорожская область, полицейские, порнография, уголовное производство, следствие
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Комментариев (1)
ВытеранусАТО    12.03.2021, 18:16
Оценка:  0
ВытеранусАТО
Никогда не понимал сельско-крестьянское порно...Категорически осуждаю!
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