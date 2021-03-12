СБУ открыла дело из-за подписания Харьковских соглашений

По решению СНБО правоохранители ищут признаки госизмены, совершенной руководством страны 11 лет назад.

Служба безопасности Украины начала расследовать обстоятельства заключения так называемых “Харьковских соглашений“. Как сообщает спецслужба, дело открыли по статье о государственной измене.

Читай также: Известно, кого СБУ проверит из-за Харьковских соглашений

“Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти“, - говорится в сообщении.

В частности следователей интересуют обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 упомянутого межгосударственного договора, которым пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе продлено до 2042 года. Также изучается вопрос соблюдение регламента и процедур во время последующей ратификации Соглашений депутатами Верховной Рады.

Читай также: Януковичу сообщили о новом подозрении в госизмене

“По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым“, - отметили в СБУ.

Напомним, вчера на заседании СНБО принято решение изучить обстоятельства заключения скандальных соглашений, в частности – проверить депутатов, голосовавших за их ратификацию в парламенте.