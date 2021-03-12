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СБУ открыла дело из-за подписания Харьковских соглашений

Комментариев: 2
По решению СНБО правоохранители ищут признаки госизмены, совершенной руководством страны 11 лет назад.
Договор подписал Янукович, а 236 нардепов - ратифицировали
Договор подписал Янукович, а 236 нардепов - ратифицировали
wikipedia.org

Служба безопасности Украины начала расследовать обстоятельства заключения так называемых “Харьковских соглашений“. Как сообщает спецслужба, дело открыли по статье о государственной измене.

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“Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти“, - говорится в сообщении.

В частности следователей интересуют обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 упомянутого межгосударственного договора, которым пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе продлено до 2042 года. Также изучается вопрос соблюдение регламента и процедур во время последующей ратификации Соглашений депутатами Верховной Рады.

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“По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым“, - отметили в СБУ.

Напомним, вчера на заседании СНБО принято решение изучить обстоятельства заключения скандальных соглашений, в частности – проверить депутатов, голосовавших за их ратификацию в парламенте.

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Теги: СНБО, СБУ, государственная измена, Харьковские соглашения
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Комментариев (2)
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ВытеранусАТО    12.03.2021, 18:51
Оценка:  -25
ВытеранусАТО
Полностью поддерживаю действия СБУ.Госизмена не имеет сроков давности.Жду с нетерпением"пидозру"в отношении Богдана Хмельницкого!
Брюква_и_Клюква    12.03.2021, 19:05
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Бери глубже, Бес! Нужно обвинить княгиню Ольгу и сына ее Святослава за то, что научили вас, диких хвостатых мокшей, подтирать задницу
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