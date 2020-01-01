На Херсонщине в уличном туалете найдено тело новорожденного

Женщина родила мертвого мальчика. О своей беременности она якобы не знала. Как тело младенца оказалось в туалете, она не захотела объяснить.

В одном из сел Скадовского района Херсонской области в уличном туалете обнаружили тело новорожденного. Мальчик родился мертвым. Мать ребенка утверждает, что не подозревала о том, что она беременна, сообщает полиция региона.

"В полицию поступило сообщение от медицинской сестры. Она рассказала, что в гинекологическое отделение больницы Голая Пристань госпитализировали 41-летнюю женщину с кровотечением. Ее осмотрели врачи и установили, что она была беременна, срок примерно 33 недели. Однако на учете в женской консультации она не находилась и ребенка при ней не было обнаружено", - говорится в сообщение.

По месту жительства женщины выехала следственно-оперативная групп. Было открыто уголовное производство по ст.117 Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка УК Украины.

Тело ребенка нашли в уличном туалете и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты установили, что мальчик родился мертвым.

Сейчас роженица находится в лечебном учреждении. У нее есть двое детей. Сама она утверждает, что о своей беременности даже не подозревала. Что-либо еще пояснять, женщина отказалась.

До этого мы писали о трагедии в Запорожской области. Там младенец умер в доме без света и отопления. Семья проживала при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии.

Ранее на Ровенщине женщина положила новорожденного ребенка в морозильник. Она родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильную камеру. По ее словам, ребенок родился мертвым.

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