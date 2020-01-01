В Украине будут наказывать за сексуальное приставание к детям

Президент подписал закон, вносящий ряд уточнений в уголовное законодательство в части защиты детей.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон об имплементации в Украине Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской конвенции). Как сообщает президентская пресс-служба, этот закон был принят Верховной Радой 18 февраля текущего года.

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Этот закон в частности вводит в украинское законодательство понятие “детская порнография“ и устанавливает уголовную ответственность за ее изготовление и использование. Кроме того вводится уголовная ответственность за действия сексуального характера, в частности домогательство в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста. Уголовное наказание также вводится за посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего лица и за вовлечение ребенка в участие в таких мероприятиях.

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Документ вносит изменения в порядок расследования и судебного рассмотрения уголовных правонарушений, совершенных в отношении малолетних или несовершеннолетних. Такие дела должны расследоваться безотлагательно и рассматриваться в суде в первую очередь.

Еще одна норма закона вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

Напомним, Зеленский создал совет по защите ветеранов АТО. Президент согласился с мнением общественности, обеспокоенной не всегда справедливыми решениями судов.