В Харькове появилась "Станция метро имени НАТО" - СМИ

Станцию харьковского метрополитена Майдан Конституции "переименовали" в честь НАТО. Также вывесили на стены два огромных американских флага.

В Харькове одну из станций метро переименовали в честь Североатлантического альянса. Также там вывесили несколько флагов США, сообщает Telegram-канал Харьков 1654.

"Новая" станция метрополитена появилась в пятницу, 12 марта. Станцию Майдан Конституции неизвестные "переименовали" в Станцию метро имени НАТО. Соответствующая надпись, сделанная краской, появилась на стене.

Также неизвестные вывесили два больших новеньких американских флага.

Что означает данный перфоманс и кто это сделал, не сообщается.

Ранее в Харькове проспект Петра Григоренко вновь переименовали в проспект Маршала Жукова. Перед голосованием депутат от оппозиции заявила, что этот вопрос противоречит закону, является политическим и связан с предстоящими выборами мэра.

До этого в Харькове перед генконсульством РФ вывесили баннер про Крым с надписью "Краденное".



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