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Вымя в небе, деньги и наркотики: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 12 марта 2021 года.
Словацкая фитнес-модель и бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова опубликовала в Instagram новую серию пикантных снимков
Словацкая фитнес-модель и бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова опубликовала в Instagram новую серию пикантных снимков
instagram.com/luciajavorcekova
Cмотрите фотогалерею Вымя в небе, деньги и наркотики: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 12 марта.

В Киеве спасатели провели масштабные учения. СБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря.
 
В небе Берлина появились облачные "вымя". В зоне ООС обнаружили разведывательный беспилотник.
 
В Киеве задержали торговца каннабисом. На Львовщине чиновник вымогал $15 тысяч за открытие автомойки.
 
В Виннице блокировали финансирование криминалитета бюджетными деньгами. В Киеве банда похитила и пытала иностранца.
 
Два колумбийца ради шутки увеличили себе грудь. В филармонии Киева оригинально решили вопрос соцдистанции.

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Теги: контрабанда, криминал, учения, Облака, похищение, фото дня, янтарь
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Источник: Корреспондент.net

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