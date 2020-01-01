Вымя в небе, деньги и наркотики: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 12 марта 2021 года.

Словацкая фитнес-модель и бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова опубликовала в Instagram новую серию пикантных снимков instagram.com/luciajavorcekova

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 12 марта.

В Киеве спасатели провели масштабные учения. СБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря.

В небе Берлина появились облачные "вымя". В зоне ООС обнаружили разведывательный беспилотник.

В Киеве задержали торговца каннабисом. На Львовщине чиновник вымогал $15 тысяч за открытие автомойки.

В Виннице блокировали финансирование криминалитета бюджетными деньгами. В Киеве банда похитила и пытала иностранца.

Два колумбийца ради шутки увеличили себе грудь. В филармонии Киева оригинально решили вопрос соцдистанции.

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