Отключение тепла на Донбассе: СБУ расследует диверсию

Спецслужба рассматривает отключение отопления в зоне ООС как диверсионные действия.

СБУ открыла уголовное производство из-за отключения 58 котельных в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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“Главное следственное управление СБ Украины начало досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ОАО “Донецкоблгаз“ диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС“, - говорится в сообщении.

По данным следствия, указанным предприятием владеют иностранные оффшорные компании, имеющие признаки фиктивности. В СБУ уверены, что эти фирмы контролирует гражданин Украины, в настоящее время проживающий на территории Российской Федерации.

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В то же время данное акционерное общество в СБУ причислили к объектам, имеющим “важное народнохозяйственное и оборонное значение“.

“В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечения их к ответственности“, - заявили в спецслужбе.

Напомним, на минувшей неделе Донецкая область осталась без отопления из-за отключения газа. Ранее по этому факту уголовное дело открыла местная полиция.