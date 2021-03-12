Долги за коммуналку выросли на 7,4 млрд за месяц

С начала отопительного сезона задолженность за коммунальные услуги выросла почти на миллиард долларов.

С сентября долги за коммуналку выросли почти на 26,7 миллиарда

В первый месяц 2021 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги выросла на 7,4 миллиарда гривен и достигал 81 млрд, свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Согласно их данным, в январе начисления за коммуналку составили 30,8 млрд грн, что на 10% больше, чем в декабре.

Население за месяц уплатило 23,9 млрд грн (77,7% начисленных за этот период сумм). По состоянию на 31 января задолженность населения за поставку и распределение газа составила 34,4 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии - 7,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,9 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,3 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн. Отметим, в декабре задолженность за коммуналку выросла на 7,5 миллиардов, а в ноябре - на 10 млрд. Перед отопительным сезоном задолженность составлял 54,3 млрд грн. Стоит отметить, что за 2019 год долги за коммуналку выросли на восемь миллиардов гривен и составляли 63,7 млрд.

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