В трех украинских городах из красной зоны пустили троллейбусы

Троллейбусное движение после согласования вопроса с правительством возобновили 12 марта в Ивано-Франковске, Житомире и Черновцах.

В трех городах, находящихся в красной зоне из-за большого количества заболевших коронавирусом, запустили троллейбусы. Электротранспорт возобновили в Ивано-Франковске, Житомире и Черновцах. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

По его словам, он с другими мэрами обсуждал возобновление троллейбусного движения.

"Вчера три городских головы: я, Черновцов и Житомира обратились от местных властей к правительству с тем, что троллейбусы - это не такая уже большая проблема в борьбе с COVID-19. Наоборот, если мы забираем троллейбусы, то увеличиваем нагрузку на спецперевозки в автобусах, где количество людей увеличивается", - рассказал Марцинкив.

Он добавил, что требования градоначальников были учтены и троллейбусы выехали на маршруты в пятницу, 12 марта.

Также городской голова Ивано-Франковска добавил, что обратился к облгорадминистрации с просьбой открыть дежурные группы в детсадах для детей медработников, полицейский и сотрудников социальных учреждений, которые продолжают свою работу во время карантинных ограничений.

А вот в Житомирской области общественный транспорт прекращает работу из-за ограничений, связанных с карантином.

Также добавим, Винница вводит ограничения красной зоны. В городе заняты все места в коронавирусных реанимациях. Нагрузка на медсистему в последнее время утроилась.

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