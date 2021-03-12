Шмыгаль отправится с визитом в Германию

Денис Шмыгаль проведет не менее 10 рабочих встреч с ведущими немецкими чиновниками и политиками.

Денис Шмыгаль на два дня отправится в Германию Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Германию с рабочим визитом. Он проведет переговоры в Берлине и Дюссельдорфе, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-секретарь главы правительства Ольгу Куришко в пятницу, 12 марта.

По ее словам, визит состоится 18-19 марта, а в его программе "не менее 10 рабочих встреч Шмыгаля с ведущими немецкими чиновниками и политиками".

"Среди тем, которые будут обсуждаться: экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере обороны, совместные проекты в области энергетики (трансформация угольных регионов), сотрудничество в области экологии, привлечение инвестиций", – рассказала Куришко.

По данным источников издания, Шмыгаль намерен провести встречи с представителями руководства партии Ангелы Меркель.

Премьер-министр в Берлине лично примет участие в Украинско-германском экономическом онлайн-форуме. При этом все остальные участники этого мероприятия будут учавствовать в режиме онлайн.

Дистанционно, то есть по видеосвязи, в открытии мероприятия примет участие и канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на то, что она также находится в Берлине. Пока не уточняется, запланирована ли другая встреча или общение Меркель со Шмыгалем вне программы форума.

Ранее в Германии призвали реализовать минские договоренности. Об этом заявил глава МИД ФРГ и комитета министров Совета ЕС Хайко Маас к годовщине начала войны в Украине.

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