Полиция планирует закрыть подъемники в Буковеле - СМИ

Полицейские ограничили допуск отдыхающим на горнолыжном курорте к подъемникам. Их могут закрыть вообще в субботу, 13 марта.

На горнолыжном курорте Буковель в пятницу, 12 марта, полицейские проводят следственные действия и ограничили работу некоторых подъемников из-за несоблюдения карантина, сообщает Интерфакс-Украина.

Вероятно, подъемники полностью закроют в субботу, 13 марта, сообщил изданию представитель полиции. Он добавил, что данные меры правоохранители предпринимают из-за несоблюдения на курорте карантинных ограничений в красной зоне.

До этого на горнолыжном курорте был закрыт мини-рынок, а также ограничен допуск отдыхающих к подъемникам. На четырехместные подъемники пускали по двое.

Напомним, 11 марта протестующие заблокировали курорт Буковель. Предприниматели Прикарпатья заявляют, что если источником распространения вируса является курорт Буковель, то нужно срочно его закрыть.

Добавим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, как работает Буковель на карантине.

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