"Украина дает сдачи": Зеленский пояснил решения СНБО

Президент пояснил блокировку телеканалов и активов Медведчука, а также санкции США против бывших владельцев ПриватБанка.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеобращением к народу, пояснив последние решения СНБО. Обращение опубликовано на официальной странице ОП в Facebook в пятницу, 12 марта.

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По словам главы государства, решения вызвали значительный резонанс. Поэтому президент и пояснил их обществу.

“Коротко, я описал бы этот процесс тремя словами: “Украина дает сдачи“. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости“, - отметил он.

Президент напомнил о блокировке телеканалов и активов главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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“Прежде всего, мы пресекли попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. 2 февраля 2021 года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций“, - заявил Зеленский.

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Президент также прокомментировал возврат в государственную собственность нефтепровода ПрикарпатЗападтранс и расследование приватизации стратегических объектов, в частности, Мотор Сич.

“Как вообще это случилось? Опять же - риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр. Граждане должны знать: каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы“, - подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает санкции США против бывших владельцев ПриватБанка. Президент также напомнил об утверждении Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

По словам главы государства, это не полный перечень шагов, которые будут предприняты в последнее время.