Еврокомиссар обсудил с венграми Закарпатья их права в Украине

Украина должна обеспечивать права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, считает Оливер Варгейи.

Оливер Варгейи во время общения с Василием Брензовичем и Андреа Бочкор Оливер Варгейи / Twitter

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Варгейи провел онлайн-встречу с представителями венгров Закарпатской области о необходимости для Украины обеспечить права национальных меньшинств. Об этом Варгейи сообщил в Twitter в пятницу, 12 марта.

"С Ласло Брензовичем, главой Общества венгерской культуры Закарпатья, и Андреа Бочкор сегодня обсуждаем необходимость обеспечения Украиной прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в тесном сотрудничестве с их представителями", – рассказал Варгейи.

Как известно, Василий (Ласло) Брензович – экс-надреп и председатель Общества венгерской культуры Закарпатья. В конце ноября прошлого года СБУ провела обыски в офисе этой организации и в доме Брензовича, что привело к очередному обострению в отношениях с Венгрией. А венгерские евродепутаты в связи с этим заявили о "гражданской войне" в регионе.

Андреа Бочкор – депутат Европарламента от Венгрии с 2014 года по списку партии Виктора Орбана – Фидес. Она одновременно является гражданкой Украины. Проживает в Берегово, а до избрания была преподавательницей в Закарпатском венгерском институте. В 2020 году данные Бочкор были добавлены в базу сайта Миротворец.

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