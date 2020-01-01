Курорт Буковель закрывается – ОГА

Власти выставят блок-посты. В район будут пускать только местных жителей и работников предприятий.

На курорт не будут пускать туристов Facebook/Буковель

Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области будет закрыт на карантин согласно решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили во время брифинга в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Въезд на территорию Поляницкой территориальной общины, где собственно находится курорт, будет ограничен.

Допуск будет открыт только для местных жителей, а также сотрудников предприятий и учреждений. Для туристов въезд будет закрыт.

"Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ОТО", - заявил глава ОГА Андрей Бойчук.

Он добавил, что пока не наблюдается снижение количества заразившихся коронавирусом.

"Сейчас в Поляницкой ОТО работают подразделения полиции", - отметил Бойчук.



До этого мы писали, что в пятницу, 12 марта, полиция ограничила допуск к подъемникам на Буковеле, а с 1 марта планировалось их закрыть вообще.

Накануне предприниматели Прикарпатья заблокировали Буковель. Они заявили, что если источником распространения коронавируса является курорт, то нужно срочно его закрыть.



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