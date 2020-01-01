Курорт Буковель закрывается – ОГА
Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области будет закрыт на карантин согласно решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили во время брифинга в Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Въезд на территорию Поляницкой территориальной общины, где собственно находится курорт, будет ограничен.
Допуск будет открыт только для местных жителей, а также сотрудников предприятий и учреждений. Для туристов въезд будет закрыт.
"Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ОТО", - заявил глава ОГА Андрей Бойчук.
Он добавил, что пока не наблюдается снижение количества заразившихся коронавирусом.
"Сейчас в Поляницкой ОТО работают подразделения полиции", - отметил Бойчук.
До этого мы писали, что в пятницу, 12 марта, полиция ограничила допуск к подъемникам на Буковеле, а с 1 марта планировалось их закрыть вообще.
Накануне предприниматели Прикарпатья заблокировали Буковель. Они заявили, что если источником распространения коронавируса является курорт, то нужно срочно его закрыть.
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