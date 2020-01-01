Виноват – заплатил: Арахамию оштрафовала полиция
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия был оштрафован полицией за неправильную парковку. Политик свою вину признал и пообещал в следующий раз быть внимательнее. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Спасибо Патрульная полиция Украина. Виноват - заплатил. В следующий раз буду внимательнее", - отметил Арахамия.
О том, что народного депутат оштрафовали, сообщил в соцсети замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметил Белошицкий.
Он добавил, что нардеп оплатил штраф на месте с помощью электронного терминала.
Штраф за подобное нарушение - 255 гривен.
Напомним, сегодня в сети распространили фото неправильной парковки внедорожника. Журналист Михаил Ткач, сделавший снимки, утверждал, что авто принадлежит народному депутату Давиду Арахамию, который припарковал его у Офиса президента на пешеходном переходе.
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