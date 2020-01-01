Виноват – заплатил: Арахамию оштрафовала полиция

Народный депутат покаялся в содеянном, поблагодарил патрульную полицию и у неправильно припаркованного своего авто сразу оплатил штраф.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия был оштрафован полицией за неправильную парковку. Политик свою вину признал и пообещал в следующий раз быть внимательнее. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Спасибо Патрульная полиция Украина. Виноват - заплатил. В следующий раз буду внимательнее", - отметил Арахамия.

О том, что народного депутат оштрафовали, сообщил в соцсети замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметил Белошицкий.

Он добавил, что нардеп оплатил штраф на месте с помощью электронного терминала.

Штраф за подобное нарушение - 255 гривен.

Напомним, сегодня в сети распространили фото неправильной парковки внедорожника. Журналист Михаил Ткач, сделавший снимки, утверждал, что авто принадлежит народному депутату Давиду Арахамию, который припарковал его у Офиса президента на пешеходном переходе.

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