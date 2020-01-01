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Карета, орангутанг, Буковель и СИЗО: фото недели

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Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 9-12 марта 2021 года: чем жила Украина и мир.
Кортни Кардашян опубликовала пикантную фотосессию
Кортни Кардашян опубликовала пикантную фотосессию
instagram.com/kourtneykardash
Cмотрите фотогалерею Карета, орангутанг, Буковель и СИЗО: фото недели

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 9-12 марта.

В Гидропарке Киева загорелось деревянное здание. Протестующие перекрыли дорогу к курорту Буковель.

В США собака работает в химической лаборатории. Во Франции сгорел крупный дата-центр.

Девочка получила подарки от Зеленского. Авиация НАТО провела учения в Черном море.

Опубликованы фото конкурса World Nature Photography Awards. Сын Шварценеггера признался, что однажды охранял Пэрис Хилтон.

В Киевском СИЗО заключенные спят по очереди из-за нехватки мест. Прокуратура занялась нарушениями в Киевском СИЗО.

В Греции вспыхнули беспорядки. В Великобритании обнаружили блестящий метеорит. В Турции автобус сорвался со скалы.

Илон Маск показал редкое фото с Граймс и сыном. 

Премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком. Девушка в ошейнике застряла в квест-комнате Киева. В Киеве эвакуатор увез карету.

Автобус Познань-Херсон попал в ДТП неподалеку польского города Кашице. В Киеве отбойник прошил авто насквозь.

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Теги: НАТО, беспорядки, пожар, СИЗО, Буковель, фото недели, Илон Маск
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Источник: Корреспондент.net

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