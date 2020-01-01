Карета, орангутанг, Буковель и СИЗО: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 9-12 марта 2021 года: чем жила Украина и мир.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 9-12 марта.

В Гидропарке Киева загорелось деревянное здание. Протестующие перекрыли дорогу к курорту Буковель.

В США собака работает в химической лаборатории. Во Франции сгорел крупный дата-центр.

Девочка получила подарки от Зеленского. Авиация НАТО провела учения в Черном море.

Опубликованы фото конкурса World Nature Photography Awards. Сын Шварценеггера признался, что однажды охранял Пэрис Хилтон.

В Киевском СИЗО заключенные спят по очереди из-за нехватки мест. Прокуратура занялась нарушениями в Киевском СИЗО.

В Греции вспыхнули беспорядки. В Великобритании обнаружили блестящий метеорит. В Турции автобус сорвался со скалы.

Илон Маск показал редкое фото с Граймс и сыном.

Премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком. Девушка в ошейнике застряла в квест-комнате Киева. В Киеве эвакуатор увез карету.

Автобус Познань-Херсон попал в ДТП неподалеку польского города Кашице. В Киеве отбойник прошил авто насквозь.

Смотрите также: Памятник без головы, Марс и вакцина - фото недели 1-5 марта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet