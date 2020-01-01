Нафтогаз с 1 апреля переходит на рыночные тарифы

Срок действия цены, установленный ранее Кабмином, заканчивается 31 марта. Действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн за кубометр Минэнерго продлевать не планирует.

Стоимость газа от НАК Нафтогаз Украина с 1 апреля 2021 года будет формироваться на рыночных принципах. Ценовые предложения поставщиков будут значительно отличаться, сообщается на сайте компании.

В Нафтогазе отметили, что с 1 февраля текущего года была установлена граничная цена на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр. Период действия этой цены завершается 31 марта.

"Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться", - заявили в компании.

Между тем Минэнерго не планирует продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 гривен за кубометр, установленное правительством, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом в министерстве отметили, что с 1 апреля не повлечет повышения стоимости "голубого топлива", и его цена в годовых контрактах для населения не будет превышать нынешнего уровня.

Отметим, для населения Нафтогаз оставил цену на март на февральском уровне 6,86 гривны.

А для тепловиков снизил тарифы на февраль на 6,7% после повышения на 20% в январе.

Кабмин намерен обязать Укргаздобычу с апреля продавать газ всем участникам рынка на условиях, не хуже, чем группе Нафтогаз.

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