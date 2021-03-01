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В Измаиле задержали угрожавшего оружием мужчину в форме пограничника

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Задержанный перезаряжал пистолет и угрожал начать стрелять по прохожим. Одетый в пограничную форму мужчина пограничником не является, утверждают местные СМИ.
Пистолет оказался неисправным
Пистолет оказался неисправным

В Измаиле мужчина с признаками алкогольного опьянения угрожал прохожим оружием. Мужчина был одет в форму пограничника. Местные жители вызвали полицию, которая задержала злоумышленника, сообщает издание Бессарабия ИНФОРМ.

Очевидцы рассказали, что мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет, перезаряжал его и угрожал открыть стрельбу по людям.

Издание отмечает, что 48-летний задержанный военнослужащим Госпогранслужбы не является.

Пистолет у злоумышленника был неисправным.

Теперь с лже-пограничником будут разбираться правоохранители.

Напомним, что стражи порядка разоблачили схему выдачи разрешений на огнестрельное оружие. Стоимость "услуги" за получение одного разрешения составляла 5-10 тысяч гривен, а в течение месяца чиновники оформляли более 200 таких незаконных разрешений.

Также сообщалось о найденном в одном из кафе Сум оружия. Полицейские изначально искали наркотики.
 

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Теги: Украина, оружие, полиция, угрозы, Измаил
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Источник: korrespondent.net

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