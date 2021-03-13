Стало известно имя смертельно раненого на Донбассе бойца

Под Старогнатовкой погиб 44-летний военнослужащий из Черкасской области Владимир Оноприенко.

В результате обстрела со стороны сепаратистов в зоне ООС, недалеко от села Старогнатовка Донецкой области, погиб житель Черкасчины, старший солдат Владимир Оноприенко. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается на странице Черкасского территориального центра комплектования (ТЦК) в Facebook.

"44-летний защитник был призван Драбовским районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки на военную службу по контракту в апреле прошлого года. Службу проходил в должности командира боевой машины", - указано в сообщении.

У защитника остались мать, жена и дочь.

Напомним, 10 марта один украинский военный получил смертельное ранения в результате обстрела противником украинских позиций со стрелкового оружия. Спасти бойца не удалось.

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