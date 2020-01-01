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Мотор Сич вернется в собственность народа - СНБО

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Украина сделает это в соответствии с законодательством, но не путем национализации предприятия, уточнил секретарь СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов
СНБО

Украинские власти не планируют национализировать Мотор Сич, предприятие возвратится в собственность народа законным способом. Об этом заявил глава Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы Свобода слова в пятницу, 12 марта.

"Слово "национализация" не было никаким образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которое принималось СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина пребывает в состоянии информационной войны с Россией, "которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия Мотор Сич". Вследствие этого, по словам Данилова, общество и было дезинформировано относительно национализации.

Также глава СНБО объяснил, что "Украина не может позволить себе, пребывая в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит украинская обороноспособность".

При этом он призвал инвесторов вкладывать в Украину те деньги, которые заходят непосредственно в нашу страну, а не в "какие-то офшоры, неизвестные Украине".

"Мы будем признавать только те деньги, которые зашли официально на банковские счета, которые находятся на территории Украины. Все остальные, кто себе что-то придумал и что-то покупает, вот, у кого покупали, у того и спрашивайте", - резюмировал Данилов.

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил о планах парламента рассмотреть законопроект о национализации Мотор Сичи.

В ответ на это в МИД Китая потребовали, чтобы в данном вопросе Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов и решила его правильно.

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Теги: инвестиции, СНБО, Китай, Мотор Сич, инвесторы, национализация, Алексей Данилов
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Источник: korrespondent.net

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