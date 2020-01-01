Степанов: Еще один регион приближается к "красной" зоне

У руководства Львовской области есть соответствующие возможности сдержать распространение COVID-19, отметил глава МОЗ.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за резкого ухудшения эпидситуации с коронавирусом Львовская область может в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина, однако есть шанс этого избежать. Об этом шла речь во время брифинга главы МОЗ в пятницу, 12 марта, сообщило агентство Укринформ.

По словам министра, в регионе заняты уже более половины COVID-коек, из них 43% - с кислородом.

"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. <...> То есть на сегодняшний день область уверенно движется к красному уровню епидопасности", - отметил Степанов.

При этом он подчеркнул, что возможность избежать ужесточения карантина пока есть.

"У органов местного самоуправления есть соответствующие возможности ввести определенные ограничительные меры, которые бы сдерживали развитие COVID-19 и в то же время могли бы не допустить перехода к красному уровню. Мне кажется, что это правильный путь", - поделился мнением глава Минздрава.

По последним данным, во Львовской области зафиксировано 85 038 случаев заражения коронавирусом, из них 72 400 закончились выздоровлением и 2363 - смертью.

Отметим, на сегодня в Украине к "красной" зоне карантина отнесены Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области.

Как сообщалось, накануне власти Винницы объявили о решении ввести в городе ограничения, характерные для красной карантинной зоны, из-за стремительного увеличения количества COVID-инфицированных.

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