Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Снимал себя: жителя Запорожской области уличили в распространении порно

Комментариев: 0
Задержанному грозит штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
В доме злоумышленника проведен обыск
В доме злоумышленника проведен обыск
zp.npu.gov.ua

Полиция разоблачила жителя одного из сел Запорожской области, который изготавливал порно-продукцию со своим участием и публиковал в соцсети. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе.

Так, правоохранители несколько месяцев наблюдали и документировали деятельность 39-летнего мужчины.

Накануне в его доме провели обыск, в ходе которого была изъята и отправлена на экспертизу техника, с помощью которой изготавливались и распространялись изображения порнографического содержания.

 Фото: zp.npu.gov.ua

Расследование по делу о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов (ч.1 ст.301 УК) продолжается.

Задержанному грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее 27-летняя львовянка также была разоблачена в распространении за деньги собственных фото и видео порнографического характера. Ей грозит до семи лет тюрьмы.

На Черниговщине задержали мужчину за съемки порно со своей женой

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: порносайты, полиция, Запорожская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь