Снимал себя: жителя Запорожской области уличили в распространении порно

Задержанному грозит штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полиция разоблачила жителя одного из сел Запорожской области, который изготавливал порно-продукцию со своим участием и публиковал в соцсети. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе.

Так, правоохранители несколько месяцев наблюдали и документировали деятельность 39-летнего мужчины.

Накануне в его доме провели обыск, в ходе которого была изъята и отправлена на экспертизу техника, с помощью которой изготавливались и распространялись изображения порнографического содержания.

Фото: zp.npu.gov.ua

Расследование по делу о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов (ч.1 ст.301 УК) продолжается.

Задержанному грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее 27-летняя львовянка также была разоблачена в распространении за деньги собственных фото и видео порнографического характера. Ей грозит до семи лет тюрьмы.

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