Минфин проверит 2,5 млн фактов соцвыплат на правомерность

Расходы по сомнительным операциям, которые подлежат проверке, составляют 1,6 миллиарда гривен.

В предыдущем году Министерство финансов провело верификацию относительно правомерности получения гражданами государственных выплат, около 2,5 миллиона случаев признаны как сомнительные. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что рекомендовано дополнительно проверить на правомерность выплаты на сумму 1,6 миллиарда гривен, тогда как в целом получателям пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат было направлено 455 миллиардов.

При этом около 70% всех сомнительных случаев выявлены при верификации субсидий. Так, в декабре 2020 года зафиксировано 21 тысячу выплат субсидий после смерти получателя, 17,5 тысячи выплат лицам, которые совершили покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен, а также 10 тысяч выплат, полученных по двум разным адерсам.

В то же время 78% госвыплат были подтверждены в процессе верификации как правомерные.

Ранее глава Минсоцполитики Марина Лазебная сообщила, что льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 миллиона украинцев. Их размер составляет от 25% до 100% стоимости.

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