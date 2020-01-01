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В парке Днепра фигурки героев советского мультфильма измазали фекалиями

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Согласно фото, вандалы испортили фигурки персонажей серии популярных мультфильмов о Винни Пухе.
Вандалы измазали фигурки в детском парке Днепра
Вандалы измазали фигурки в детском парке Днепра
facebook.com/dneproperatyvnyi

В центральном детском парке Днепра им. Лазаря Глобы неизвестные испачкали фекалиями фигурки мультяшных героев. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил Днепр.Оперативный в Facebook.

Согласно фото, вандалы испортили фигурки персонажей серии популярных советских мультфильмов о Винни Пухе - Ослика, Пятачка и Сову.

Ранее в селе Подпечеры на Прикарпатье двое 18-летних местных жителей надругались над памятником Тарасу Шевченко, лишив его головы. Вандалов задержали, их действия квалифицируют по статье о хулиганстве.

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Теги: вандализм, Днепр, парк, вандалы, фекалии, Винни-Пух
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Источник: korrespondent.net

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