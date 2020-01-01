Согласно фото, вандалы испортили фигурки персонажей серии популярных мультфильмов о Винни Пухе.

В центральном детском парке Днепра им. Лазаря Глобы неизвестные испачкали фекалиями фигурки мультяшных героев. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил Днепр.Оперативный в Facebook.

Согласно фото, вандалы испортили фигурки персонажей серии популярных советских мультфильмов о Винни Пухе - Ослика, Пятачка и Сову.

Cмотрите фотогалерею: В парке Днепра фигурки героев советского мультфильма измазали фекалиями

Ранее в селе Подпечеры на Прикарпатье двое 18-летних местных жителей надругались над памятником Тарасу Шевченко, лишив его головы. Вандалов задержали, их действия квалифицируют по статье о хулиганстве.

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