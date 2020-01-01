На Харьковщине полициия задержала пьяного "минера"

Выпивший мужчина поссорился с родственниками и заявил в полицию, будто он заминировал вокзал.

Полиция задержала пьяного мужчину, который в пятницу, 12 марта, сообщил о ложную информацию о минировании вокзала на станции Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"Им оказался 38-летний житель поселка Купянск-Узловой... Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сделал ложное сообщение из-за разногласий с окружающими и близкими родственниками", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу ночью. В дежурную службу Купянского районного отдела полиции поступило сообщение от гражданина о том, что он заминировал железнодорожный вокзал. Специалисты обследовали 2 373 кв. метров помещений вокзала и 2 858 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 10 человек. Движение поездов не прекращалось, отвод транспорта не осуществлялся. При осмотре взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждения объектов собственности.

Напомним, несколькими неделями ранее в Харькове задержали "минера"-рецидивиста. Мужчина 16 раз делал ложные заявления в полицию о якобы "минированиях" зданий госучреждений.

Также сообщалось, что в Киеве "заминировали" 10 ТРЦ и гостиницу. Правоохранители эвакуировали людей и искали взрывчатку в десятке торговых центров и одном отеле.

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