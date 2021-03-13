В Украине максимум случаев COVID с начала года

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в стране продолжает увеличиваться. За сутки скончалось 243 человека, были госпитализированы почти четыре тысячи.

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 13 276 новых случаев COVID-19, что на несколько сотен больше, чем днем ранее. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его словам, в частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Общее число заболевших в Украине с начала пандемии достигло 1,451 млн.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 967 человек;

летальных случаев - 243;

выздоровели - 4 897 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 451 744 лица;

выздоровели - 1 219 773 лица;

летальных исходов - 28 158;

проведения ПЦР-тестов - 7 328 468.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 1049 случаев;

Винницкая область - 933 случая;

Волынская область - 261 случай;

Днепропетровская область - 693 случая;

Донецкая область - 464 случая;

Житомирская область - 971 случай;

Закарпатская - 625 случаев;

Запорожская область - 345 случаев;

Ивано-Франковская область - 719 случаев;

Киевская область - 913 случаев;

Кировоградская область - 84 случая;

Луганская область - 91 случай;

Львовская область - 879 случаев;

Николаевская область - 378 случаев;

Одесская область - 767 случаев;

Полтавская область - 244 случая;

Ровенская область - 380 случаев;

Сумская область - 275 случаев;

Тернопольская область - 399 случаев;

Харьковская область - 837 случаев;

Херсонская область - 84 случая;

Хмельницкая область - 605 случаев;

Черкасская область - 313 случаев;

Черновицкая область - 625 случаев;

Черниговская область - 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне в Украине за сутки подтвердили 12946 новых случаев коронавируса.

Также в МОЗ сообщают о том, что еще один регион приближается к "красной" зоне.

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