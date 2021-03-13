В Украине максимум случаев COVID с начала года
За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 13 276 новых случаев COVID-19, что на несколько сотен больше, чем днем ранее. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По его словам, в частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Общее число заболевших в Украине с начала пандемии достигло 1,451 млн.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3 967 человек;
- летальных случаев - 243;
- выздоровели - 4 897 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).
За все время пандемии в Украине
- заболело - 1 451 744 лица;
- выздоровели - 1 219 773 лица;
- летальных исходов - 28 158;
- проведения ПЦР-тестов - 7 328 468.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1049 случаев;
- Винницкая область - 933 случая;
- Волынская область - 261 случай;
- Днепропетровская область - 693 случая;
- Донецкая область - 464 случая;
- Житомирская область - 971 случай;
- Закарпатская - 625 случаев;
- Запорожская область - 345 случаев;
- Ивано-Франковская область - 719 случаев;
- Киевская область - 913 случаев;
- Кировоградская область - 84 случая;
- Луганская область - 91 случай;
- Львовская область - 879 случаев;
- Николаевская область - 378 случаев;
- Одесская область - 767 случаев;
- Полтавская область - 244 случая;
- Ровенская область - 380 случаев;
- Сумская область - 275 случаев;
- Тернопольская область - 399 случаев;
- Харьковская область - 837 случаев;
- Херсонская область - 84 случая;
- Хмельницкая область - 605 случаев;
- Черкасская область - 313 случаев;
- Черновицкая область - 625 случаев;
- Черниговская область - 342 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне в Украине за сутки подтвердили 12946 новых случаев коронавируса.
Также в МОЗ сообщают о том, что еще один регион приближается к "красной" зоне.
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