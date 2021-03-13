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В Украине максимум случаев COVID с начала года

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Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в стране продолжает увеличиваться. За сутки скончалось 243 человека, были госпитализированы почти четыре тысячи.
Уже 1,451 млн украинцев заболели коронавирусом
Уже 1,451 млн украинцев заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 13 276 новых случаев COVID-19, что на несколько сотен больше, чем днем ранее. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его словам, в частности, заболели 710 детей и 382 медработника. Общее число заболевших в Украине с начала пандемии достигло 1,451 млн.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 3 967 человек;
  • летальных случаев - 243;
  • выздоровели - 4 897 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 1 451 744 лица;
  • выздоровели - 1 219 773 лица;
  • летальных исходов - 28 158;
  • проведения ПЦР-тестов - 7 328 468.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 1049 случаев;
  • Винницкая область - 933 случая;
  • Волынская область - 261 случай;
  • Днепропетровская область - 693 случая;
  • Донецкая область - 464 случая;
  • Житомирская область - 971 случай;
  • Закарпатская - 625 случаев;
  • Запорожская область - 345 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 719 случаев;
  • Киевская область - 913 случаев;
  • Кировоградская область - 84 случая;
  • Луганская область - 91 случай;
  • Львовская область - 879 случаев;
  • Николаевская область - 378 случаев;
  • Одесская область - 767 случаев;
  • Полтавская область - 244 случая;
  • Ровенская область - 380 случаев;
  • Сумская область - 275 случаев;
  • Тернопольская область - 399 случаев;
  • Харьковская область - 837 случаев;
  • Херсонская область - 84 случая;
  • Хмельницкая область - 605 случаев;
  • Черкасская область - 313 случаев;
  • Черновицкая область - 625 случаев;
  • Черниговская область - 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне в Украине за сутки подтвердили 12946 новых случаев коронавируса.

Также в МОЗ сообщают о том, что еще один регион приближается к "красной" зоне.

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Теги: статистика, Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Нинізосереджений    13.03.2021, 09:27
Оценка:  0
Нинізосереджений
Ми всі помремо!
bngk_fever    13.03.2021, 09:22
Оценка:  -21
bngk_fever
а почему у кацапов с 25тыс. начало декабря упала до 9 тыс. сейчас
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