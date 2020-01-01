Главное 12 марта: Штрафы на дорогах и без жертв

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Нарушителям будут выписывать штрафы больше, чем раньше autocentre.ua

Зеленский поднял штрафы за нарушения правил дорожного движения, в ВОЗ заявили, что после COVID-вакцинации не было смертельных случаев. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Подписан закон об ужесточение наказания за нарушения ПДД

Владимир Зеленский законодательно ужесточил ответственность за нарушения норм дорожного движения. В частности, выросли штрафы за неиспользование ремней безопасности и шлемов, проезд на красный свет, для покинувших место аварии и пьяных за рулем.

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От коронавирусной вакцины никто не умер, - ВОЗ

По данным ВОЗ, в мире привили от COVID-19 более 268 млн чел. При этом в организации подчеркнули, что никто из вакцинированных не умер после укола. Представители ВОЗ добавили, что пользы от вакцины больше, чем рисков, но вакцинация не поможет уменьшить летальность по другим причинам. В то же время в СМИ появилась информация, что в Словакии зафиксирован первый смертельный случай после прививки.

Известно, какой срок годности у вакцины Covishield, завезенной в Украину

Индийский препарат Covishield, которым прививают украинцев, будет годен до 23 июня. По подсчетам СМИ, нужно ускорить ход вакцинации, чтобы вакцину не пришлось утилизировать. По данным на 12 марта, в Украине привито 38 237 чел. За весь период эпидемии коронавирусом инфицировалось 1 438 468 украинцев. Винницу по эпидситуации добавили в красную зону.

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Кравчук назвал предположительную дату нормандской встречи

Глава от Украины в ТКГ Леонид Кравчук предположил, что нормандский саммит может пройти в апреле. При этом дипломат добавил, что предсказать позицию Москвы сложно, поэтому сроки могут сдвигаться.

ЕС продлил срок действия санкций в отношении РФ

Ограничительные меры из-за агрессии против Украины продлены еще на полгода – до 15 сентября 2021 года. Санкции были введены в 2014 году, под них подпало 177 физлиц и 48 фирм из России за подрыв суверенитета Украины. Им ограничили поездки и заморозили активы.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский рассказал об итогах заседаний СНБО.

