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Ситуация в ООС: 18 обстрелов, потери у ВСУ

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О нарушениях сообщено ОБСЕ.
Защитники открыли огонь в ответ
Защитники открыли огонь в ответ
facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки, 12 марта на фронте было зарегистрировано 14 нарушений перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, в зоне ответственности тактической группы Север, близ Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Южного сепаратисты применили минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

В результате получил боевую травму один военнослужащий. Бойца оперативно доставили в медучреждение, где ему оказывают помощь. Состояние военного удовлетворительное.

В районе ответственности тактической группы Восток у Старогнатовки сепаратисты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Близ поселков Тарамчук и Пески противник также пустил в ход стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

Возле населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, в пригороде Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов. В том же районе было замечено инженерное обустройство позиций войск боевиков.

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Также сепаратисты обстреляли позиции ВСУ близ Марьинки. Под вражескими пулями снайпера погиб украинский солдат.

Военные нанесли ответный удар противнику. О действиях врага сообщено ОБСЕ.

Утром 13 марта сепаратисты 4 раза нарушили режим прекращения огня. В районе населенного пункта Пески противник открывал огонь в сторону позиций ВСУ из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в начале текущих суток не было.

Напомним, ранее мы писали, что в зоне ООС обнаружили разведывательный беспилотник.

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Теги: ОБСЕ, ВСУ, военные, сепаратисты, оккупанты, обстрелы, потери ВСУ
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Комментариев (2)
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УкраинаЦэГабон    13.03.2021, 10:58
Оценка:  -24
УкраинаЦэГабон
Потери?Потерять можно только девственность и ключ от квартиры где деньги лежат.А их там наказывают.Жестоко наказывают.
WTF2wtf    13.03.2021, 11:04
Оценка:  +1
WTF2wtf
Антибес-Boxergos,
истеричное быдло оккупантов и убийц из раши,
тебе только нахyй скакать, упоротая антиукраинская гниль многостаночная ...
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