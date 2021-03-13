В Украине привили за сутки меньше, чем заболело

Минздраву все еще не удается нарастить запланированные темпы вакцинации, в итоге суточный прирост заболевших коронавирусом значительно опережает количество вакцинированных.

За минувшие сутки в Украине прививали 9304 человека, всего на данный момент вакцинацию прошли более 47,5 тысяч человек. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, что с начала кампании вакцинации, которая стартовала 24 февраля, первой дозой было привито 47 541 человека.

В пятницу было привито максимальное с начала кампании вакцинации число людей - 9 304 человека. При этом заболело коронавирусом в этот день более 13 тысяч человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 400 прививок;

Волынская область - 310 прививок;

Днепропетровская область - 550 прививок;

Донецкая область - 540 прививок;

Житомирская область - 170 прививок;

Закарпатская область - 280 прививок;

Запорожская область - 360 прививок;

Ивано-Франковская область - 374 прививки;

Киевская область - 690 прививок;

Кировоградская область - 220 прививок;

Луганская область - 160 прививок;

Львовская область - 330 прививок;

г. Киев - 340 прививок;

Николаевская область - 430 прививок;

Одесская область - 210 прививок;

Полтавская область - 530 прививок;

Ровенская область - 280 прививок;

Сумская область - 440 прививок;

Тернопольская область - 570 прививок;

Харьковская область - 290 прививок;

Херсонская область - 560 прививок;

Хмельницкая область - 250 прививок;

Черновицкая область - 420 прививок;

Напомним, днем ранее сообщалось о вакцинации 8 859 человек за сутки. Ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему сорваны темпы вакцинации. Он напомнил, что делать до 10 тысяч прививок в сутки планировалось еще в конце прошлой недели.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet