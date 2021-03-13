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В Украине привили за сутки меньше, чем заболело

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Минздраву все еще не удается нарастить запланированные темпы вакцинации, в итоге суточный прирост заболевших коронавирусом значительно опережает количество вакцинированных.
В Украине ускоряется вакцинация
В Украине ускоряется вакцинация

За минувшие сутки в Украине прививали 9304 человека, всего на данный момент вакцинацию прошли более 47,5 тысяч человек. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, что с начала кампании вакцинации, которая стартовала 24 февраля, первой дозой было привито 47 541 человека.

В пятницу было привито максимальное с начала кампании вакцинации число людей - 9 304 человека. При этом заболело коронавирусом в этот день более 13 тысяч человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 400 прививок;
  • Волынская область - 310 прививок;
  • Днепропетровская область - 550 прививок;
  • Донецкая область - 540 прививок;
  • Житомирская область - 170 прививок;
  • Закарпатская область - 280 прививок;
  • Запорожская область - 360 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 374 прививки;
  • Киевская область - 690 прививок;
  • Кировоградская область - 220 прививок;
  • Луганская область - 160 прививок;
  • Львовская область - 330 прививок;
  • г. Киев - 340 прививок;
  • Николаевская область - 430 прививок;
  • Одесская область - 210 прививок;
  • Полтавская область - 530 прививок;
  • Ровенская область - 280 прививок;
  • Сумская область - 440 прививок;
  • Тернопольская область - 570 прививок;
  • Харьковская область - 290 прививок;
  • Херсонская область - 560 прививок;
  • Хмельницкая область - 250 прививок;
  • Черновицкая область - 420 прививок;

Напомним, днем ранее сообщалось о вакцинации 8 859 человек за сутки. Ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему сорваны темпы вакцинации. Он напомнил, что делать до 10 тысяч прививок в сутки планировалось еще в конце прошлой недели.

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Теги: Минздрав, вакцина, вакцинация, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
TRIGER25    13.03.2021, 11:10
Оценка:  0
TRIGER25
Перед правительством стоит насущная и важная задача ... Не привить как можно больше украинцев а сделать так чтобы люди не сильно на это счет заморачивались и не задавали лишних вопросов по поводу а что делало правительство два года ? и почему страна с 40 лям населения оказалось в такой жопе...
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