“В ООС обострение, но обстановка не критична”, - Данилов
В зоне боевых действий на востоке Украины сейчас обострение, но обстановка не является критической.
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Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов в эфире передачи Свобода слова Савика Шустера.
По его данным, количество обстрелов со стороны оккупантов растет, но ВСУ держит ситуацию под контролем.
В Луганской и Донецкой областях наблюдается обострение, но ситуация полностью контролируема, - отметил Данилов.
Представитель СНБО также подчеркнул, что РФ распространяет фейки о том, что якобы бойцы украинской армии собираются “брать Донецк и Луганск” путем наступления.
Это такая психологическая медиаатака, которая не совсем является правдой, - отметил Данилов.
Он также добавил, что при аппарате СНБО планируется создать центр, где будут противодействовать дезинформации, исходящей от России.
Напомним, ранее мы писали, что в ОБСЕ отреагировали на обстрелы в зоне ООС.