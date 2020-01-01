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“В ООС обострение, но обстановка не критична”, - Данилов

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По данным секретаря СНБО, ситуация остается контролируемой.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
facebook.com/danilov.oleksiy

В зоне боевых действий на востоке Украины сейчас обострение, но обстановка не является критической.

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Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов в эфире передачи Свобода слова Савика Шустера.

По его данным, количество обстрелов со стороны оккупантов растет, но ВСУ держит ситуацию под контролем.

В Луганской и Донецкой областях наблюдается обострение, но ситуация полностью контролируема, - отметил Данилов.

Представитель СНБО также подчеркнул, что РФ распространяет фейки о том, что якобы бойцы украинской армии собираются “брать Донецк и Луганск” путем наступления.

Это такая психологическая медиаатака, которая не совсем является правдой, - отметил Данилов.

Он также добавил, что при аппарате СНБО планируется создать центр, где будут противодействовать дезинформации, исходящей от России.

Напомним, ранее мы писали, что в ОБСЕ отреагировали на обстрелы в зоне ООС.

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Теги: СНБО, Данилов, Донбасс, ООС, атака
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